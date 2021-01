Teisipäeval möödub 102 aastat Rakvere linna vabastamisest vabadussõjas

"Süütame homme küünlad ja asetame pärjad mälestussammaste jalamile, et mälestada neid, kes võitlesid meie vabaduse eest, makstes selle eest oma eluga," rääkis Rakvere linnapea Triin Varek, "Kõigile neile kuulub meie igavene tänu. Võimatu on unustada koletut veretööd, mis Palermo metsas aset leidis. Kõik see kokku peaks igaühele meelde tuletama, et vabadusel on valus hind ning vabadust ei tohi võtta iseenesestmõistetavalt. Loodan siiralt, et praegused ja tulevased põlvkonnad oskavad vabadust hinnata ja hoida ning keegi kunagi ei pea enam läbi elama sõjakoledusi. Hing on hell kurbusest ohvrite pärast ning tänutundest kätte võideldud vabaduse eest."