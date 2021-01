“Kaks koormat vett on vaja veel mõlemale platsile peale panna ning loodetavasti saab juba nädalavahetusel uisutama tulla,” rääkis Seidelberg. Spordikeskuse juhataja lausus, et väljakute kasutamise eest raha ei küsita.

“Võsul on variant uiske laenutada, Haljalas see võimalus praegu paraku puudub. Vaatame, kui suur on huvi ja milline on tagasiside, ning siis mõtleme, mis me Haljalas uiskude laenutamisega teeme,” jätkas ta.