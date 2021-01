"Palmse mõis ahvatles mind oma huvitavate lugude ja võrratu looduskeskkonnaga, mis mind ka kui valge lehe vastu võttis," rääkis Janne Kallakmaa. Tema sõnul vajavad kaardistamist tekkinud küsimused, et neile siis vastuseid otsida. "Leian, et iga töötaja on oluline ning igastühest sõltuvad meie ühised võidud," lisas ta. "Soovin, et Palmse mõis, kus on põnevad lood, säraks heast energiast metsade ja mägede taha, nii et kõik siia tulla tahavad."