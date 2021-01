Tuisu tõttu liinibussid hilinevad

Transpordifirma GoBus Rakvere regiooni direktor Rein Kaljuveer ütles, et otsest statistikat nad pole teinud, kuid tuisu tõttu hilinevad peaaegu kõik liinibussid. "Suvise kiirusega sõita ei saa," sõnas Kaljuveer ja lisas, et liinibussidel on suvine ja talvine sõidugraafik ühesugune.