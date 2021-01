Noor ema sai kohtuvaidluses Rakvere linnaga õiguse

Teise astme kohus nõustus siseministeeriumi seisukohaga, et lapsele nime panemisel tuleb arvestada ka keeleseadust. Ringkonnakohus ei nõustunud ministeeriumi tõlgendusega, et nime panekul kohaldub keeleseaduse järgi range kirjakeele norm. "Oluline on silmas pidada, et keeleseadusel on kaks eesmärki: reguleerida eesti keele kasutust ametlikus asjaajamises ning kaitsta eesti keelt laiemalt," öeldakse kohtuotsuse. "Praegusel juhtumil on küsimus aga lapsele nime valikus ja mitte haldusorganite keelekasutuses, mistõttu on küsitav, kas isikutelt on üldse proportsionaalne nõuda lapsele nimepanekul keeruka range kirjakeele normi järgimist. Samuti tuleb arvestada, et seadus sätestab selgelt ja ühemõtteliselt vanema subjektiivse õiguse oma lapsele ise nimi valida."