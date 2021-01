Te ei pea vastama mulle, vaid peatuge korraks ja vastake iseendele, nii ausalt, kui oskate. Te ilmselt usute end olevat Maarjamaa parimad, osavaimad, targimad pojad ja tütred, kuna teid on ju valitud riigikokku, usute, et olete eliit ja koorekiht. Ma ei hakka laskuma teie tasemele, et öelda teile, kes te tegelikult olete ja mida rahvas teist arvab. Võin vaid öelda, et riigikogu on alasti.