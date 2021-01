Seadust rikkudes tallame jalge alla Eesti demokraatia

Ei ole saladus, et kired ühe valitsuspartei, EKRE, plaani pärast korraldada rahvahääletus on löönud lõkkele. Põhjusega. Minu esimesed tööpäevad on möödunud põhiseaduskomisjonis ja pean tõdema, et komisjoni juhtiv endine iseseisvuspartei ja roheliste erakonna liige ning nüüdne ekrelane Anti Poolamets vajub aina enam seadusrikkumiste sohu, tuues kaasa vaikiva ajastu laadse olukorra Eesti vabariigi parlamendis. Nädalavahetusel jõudsime nii kaugele, et kõigi reformierakonna saadikute mikrofonid keerati kinni ja eriliigilised parandusettepanekud liideti seadusevastaselt ühte gruppi.