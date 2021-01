Rakvere vald avalikustas üldise arengusuuna

Teele Nigola AS-ist Kobras selgitas, et maakasutuses määratakse ära põhiotstarbed, kuid paindlikkust silmas pidades on võimalik määrata 40 protsendi ulatuses kõrvalotstarbeid. “Kirjas on ka põhimõtted haljastuse kohta, näiteks et puisniidulaadsetel aladel tuleb haljastus säilitada,” rääkis Nigola.