Rakvere vald astub Eriolümpia Eesti Ühenduse liikmeks

“Ühenduse põhikirja ja liikmesuse vastavusse viimise tõttu mittetulundusühingute seadusega tehti 5. detsembril toimunud üldkoosolekul põhikirja mitu muudatust. Muudatus, mis puudutas nii koole kui ka nende omanikke, seisnes selles, et koolidest said Eri­olümpia Eesti Ühenduse toetajaliikmed,” rääkis Kohver. Toetajaliikmetel ei ole aga ühingu üldkoosolekul hääleõigust.

“Selleks et Näpi kool oleks Eriolümpia Eesti Ühenduse hääleõiguslik liige, tuleb ühenduse liikmeks astuda kooli omanikul ehk kool on edaspidi Eriolümpia Eesti Ühenduse liige läbi oma omaniku,” selgitas Siiri Kohver. Rakvere vallavolikogu otsustas, et vald astub MTÜ Eriolümpia Eesti Ühendus liikmeks, valla esindajaks saab seal Näpi kooli direktor ja tema asendajaks Näpi kooli kehalise kasvatuse õpetaja.