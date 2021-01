Ebapiisav õhuniiskus toetab viiruste levikut

Kaur Parve, kelle lastest kolm õpivad Rakvere reaalgümnaasiumis, tunneb muret, et kooliruumides on õhk liiga kuiv ning sellest tingituna lapsed viirushaigustele vastuvõtlikud. Ta pöördus terviseametisse ja on lootust, et amet korraldab sel nädalal mõõtmised.