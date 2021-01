"Mõneti üllatav oli nii kiire tagasiastumise otsus," tõdes Indrek Saar. "Seni on Ratas paindlik olnud, aga ju siis ei olnud enam teisiti võimalik. Me ei tea kahtlustuse sisu, aga küllap keskerakond teab ja põhjust taandumiseks on piisavalt. Üldiselt on see valitsus tekitanud rohkem kriise, kui lahendada jõuab."