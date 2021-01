Linnapea rääkis omavalitsuse koostööst päästeametiga, elanikkonnakaitsest ja kriisi reguleerimisest Rakvere linna näitel. "Omavalitsuse jaoks tähtsaim on elanikkonnakaitse ja hädaolukordadeks valmisolek," sõnas meer. "Päästeamet on kohalikule omavalitsusele oluline partner, kellega koostöös arendada regioonis terviklikult ja süsteemselt nii elanikkonnakaitset kui valmisolekut kriisideks. Rakvere linnal on päästeametiga läbi aastate olnud mitte ainult hea, vaid suurepärane koostöö.“