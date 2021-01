Kristi Moldau: tööturul on ülejääk meelelahutuse ja turismiga seotud töötajate seas

Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna juhataja Kristi Moldau ütleb, et kui koroonakevadel tuli töötute nõustamine veebi kolida, on see suuresti nii toimima jäänudki. Tasub teada, et tänavu kasvavad ettevõtlusega alustamise toetused ja riigi kulul on võimalik tööturul vajalikku eriala õppida ka töötaval inimesel.