Rakvere linn kaardistab eterniidi ja asbesti sisaldavate toodete kogust

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka sõnul oodatakse infot kõigilt, kelle kinnisvaral on eterniitkatus või mille ehitusmaterjalina on kasutatud mõnda muud asbesti sisaldavat ehitusmaterjali. "Linna poolt seni korraldatud eterniidi tasuta äraandmise kampaaniad on näidanud, et eterniiti on Rakveres inimeste käsutuses veel väga suurtes kogustes," sõnas ta. "Asbestitolm on väga kahjuliku mõjuga inimese tervisele – sissehingamisel jääb see kopsu pidama ning võib põhjustada organismis vähkkasvajaid. Seetõttu on väga oluline, et eterniidi- ja asbestijäätmed jõuaksid korrektselt utiliseerimisse. Kahjuks jäävad asbestijäätmed ka tihtipeale niisama aianurka kuhjuma, kuna nende vastuvõtt jäätmejaamades ei ole taskukohane," selgitas Sikka.