Kadrina tervisekeskus on seest heledates toonides ja hubane. Lahendused on läbi mõeldud, aga apteegipind seab oma piirangud. FOTO: Ain Liiva

Kadrinas avati septembri alguses uusehitis – esmatasandi tervisekeskus –, kus on ühtlasi apteegiruumid. Paraku on see osa hoonest siiani kasutusele võtmata ja vald korraldab teist korda kirjalikku enampakkumist, et leida apteegipinnale üürnikku.