Kodukontor – paradiis või ohtlik paik?

Kiropraktik Gerly Truuväärt selgitas, et kodu ja kontor on kaks vastandlikku sõna. Kodu on loodud teistest vajadustest lähtudes. “Ometi tundub, et paljude jaoks sai kodust kontor koos koduõppel olevate laste ja teiste pereliikmetega,” sõnas ta. Kevadel ja sügisel tundsid inimesed, mida tähendab personaalse ruumi vähenemine. Kõige selle taustal eeldatakse, et inimesed on produktiivsed nagu varem ja panustavad töösse samal tasemel, muutunud töökeskkonnast hoolimata.