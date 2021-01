Kalapüük jääl: huvitav, kuid ohtlik hobi

Mitu nädalat kestnud külmakraadid on kasvatanud paljudele Eesti siseveekogudele piisava paksusega jääkaane ning tänasest on lubatud minna nende veekogude jääle, kus jääkaane paksus on vähemalt kümme sentimeetrit. Päästeamet mõõdab iga päev populaarsemate siseveekogude jää paksust, mõõtmise tulemusi saab vaadata pidevalt täienevast kaardirakendusest.

“Kuna eelmisel aastal jääd sisuliselt ei olnudki, on inimeste suur soov jääle minna täiesti arusaadav. Kindlasti aga tuleb meeles pidada seda, et ohutus on olulisim. Jääle minnes peab kindlasti veenduma, et see on piisavalt paks ja suudab inimest kanda. Jääkaart aitab sellele kaasa,” selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.