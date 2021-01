Kiri: kriisiga toimetuleku võti on oskuste arendamine

COVID-19 kriis on ehedalt näidanud, et tehnoloogial saab olla märksa suurem roll ettevõtete ja organisatsioonide riskijuhtimises. Kuna inimestevahelised kontaktid on viirusekriisi olukorras number üks terviserisk, võimaldavad automatiseerimine, digitaalne maailm ja virtuaalkanalid tegevust jätkata. Selles kriisis jõudis digioskuste arendamise vajadus inimestele päriselt kohale. Ka tööstuses ja tootmises muutusid käsuliinid senisest virtuaalsemaks ning püüti leida täiendavaid võimalusi protsesside automatiseerimiseks. Seetõttu on väga positiivne, et alanud aastast pakub töötukassa tööandjatele arvestatavaid toetuse summasid oma töötajate digipädevuste arendamiseks.