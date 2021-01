Tinnuri sügis

Kui keegi veel ei tea, siis Urve Tinnuri on me oma kandi inimene ja võib vabalt Rakvere–Haljala kergliiklusteel koera või jalgrattaga vastu tulla või linna vahel vastu sattuda. Kirjanduselu ongi tänapäeval selles mõttes huvitav, et raamatute kirjutamine pole enam vaid kahe või kolme käe sõrmedel ülesloetavate inimeste tegevus. Kunagi me teadsime, et Lääne-Virumaal elav ja kirjutav ning sealjuures kutseline kirjanik on Kalju Saaber, tegelikult kirjutas igapäevatöö kõrvalt väga hästi ka Aarne Biin.