Neljapäeval tuleb parajalt krõbe ilm

Öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab nõrka lund ja on pinnatuisku. Pärast keskööd on pilvkattes selgimisi ja sadu harveneb. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14, põhjarannikul kuni 17 m/s. Saartel ja läänerannikul on külma 3-7, mandril 8-14, Kirde-Eestis kuni 18 kraadi.

Peipsi järvelpPuhub ida- ja kirdetuul 5-11 m/s. Nähtavus on valdavalt hea ja ilm on sajuta. Külma on 12-15 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab nõrka lund. Puhub kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, õhtul veidi nõrgeneb. Külma on 7-13, Ida-Eestis kuni 15 kraadi, saartel ja mandri loodeosas 3-6 kraadi. Õhtupoolikul temperatuur langeb veelgi.