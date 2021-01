Rakvere riigimaja seinu ehivad haikud ja ordulinnuse kujutis.

Riigi Kinnisvara riigimajade projektijuhi Kärt Vabriti sõnul teenib riigimaja mitut eesmärki. "Esiteks muudab uus maja inimeste ja riigi vahelise suhtluse kiireks ja mugavaks, kuna riigiasutused ja avalikud teenused on kõik ühes kohas. Teisalt pakub hoone nüüdisaegset kaugtöötamisvõimalust Rakveres asjaajamisel või töiseid käike tegevatele inimestele," rääkis Vabrit.

"Et muuta maja omanäoliseks ja õdusaks, palusime nõupidamisruumide seintele luua ainulaadsed, koostöö ja suhtluse olulisust rõhutavad haikud siitsamast Rakvere kandist pärit luuletajal Krista Ojasaarel," märkis riigimajade projektijuht. "Eesmärk on kirjanikult tellitud originaaltekstidega siduda üheks tervikuks ruumid ja graafika ning anda neile tähendus, haikud on loodud viiele ruumile Rakvere majas."