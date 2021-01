Tasumata on veel mõned lastevanematele esitatud arved, kuid on selge, et Virumaa Koolitoidu varad ei kata võlanõudeid ning ettevõte pankrotistub. Täna toimunud võlausaldajate esimesel üldkoosolekul otsustati, et firma kuulub likvideerimisele, moodustati pankrotitoimkond ja seni ajutine pankrotihaldur Oliver Ennok jätkab tegutsemist pankrotihaldurina protsessi lõpuni.