Hooldekodude tuleohutus jätab ikka soovida, kuigi asi on paranenud

Tammiku hooldekodu töötajatel on kombeks trenni teha. Nad on välja printinud hooldekodu tubade plaani ja kuivas treeningus küsitakse üksteiselt, kus täpsemalt asub see või teine tsoon, mis mängult justkui ohus on. “Tulekahju korral läheks maja nagu säraküünal,” ütles Tammiku hooldekodu juhataja Anne Põldmaa. Tegevusega kinnistatakse teadmisi, mis peaksid andma ärevas olukorras mingigi kindluse.