Juhtkiri: vana on uus

Täiesti banaalselt kõlab lause, et kõik uus on ära unustatud vana. Aga samavõrra, kui see lause on kulunud ja ületarvitatud, on see ka tõde. Asjad ja olukorrad jõuavad ringiga tagasi sinna, kus nad kunagi on olnud. Moodsate helikandjate asemel koguvad trenditeadlikud kassette, teksapüksid lähevad säärtest taas üha laiemaks, muusikaarmastajad jõuavad tagasi retrohõnguliste rütmide juurde, kohvisõbrad on taasavastanud kohviveskid, leitud on, et Tarbeklaasi vaasid ja muu nodi, millest nõukaaja lõpus püüti vabaneda, on tegelikult ägedad.