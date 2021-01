See meenus mulle siis, kui lugesin sotsiaalmeediast tüdrukust, kellele õpetaja oli öelnud, et ta lõpetab kindlasti rentslis, aga tema lõpetas Harvardi ülikooli.

Eesti Panga ekspresident Ardo Hansson on öelnud, et me ei hakka uuel aastal ega ka lähemas tulevikus teistmoodi elama, nagu koroonakevadel loodeti või kardeti. Endiselt õilmitseb inimviletsus maailma kohal, nagu ütles Nietzsche. Ka Eestis elab iga viies eestlane suhtelises vaesuses. Mitte see, kes keda armastada tohib, vaid palgavaesus on meie juurprobleem ja selle lahendamise edukusest sõltub meie kõigi päriselu.