Ajaloolise Tarbeklaasi nostalgilised tooted erutavad kollektsionääre

Tarbeklaasi esemete huviline Lili Morgen Klaasmägi rääkis, et vanade asjade vastu on tal alati kerge nõrkus olnud. Ühe majapidamise likvideerimisel päästis naine mitu vana eset, muu hulgas klaasesemeid. Kuna perel on kaunis taastatud ja koosviibimisteks kohandatud tallihoone, leidis ta, et sinna sobivad Tarbeklaasi jooginõud väga hästi. “Ma olin enne suurt kogumisbuumi sammukese ees,” ütles naine. “Tänu sellele pole ennast nõude pärast pankrotti ajanud, sest hinnad on hetkel juba kolossaalsed. See on täiesti uskumatu, mis toimub.”