Bioloogia õpetaja Siret Pung, kes on Kadrina Keskkoolis selle projekti kordinaator, rääkis, et kool on projektiga seotud lausa aastakümneid ning kui kaheksa aasta eest hakati korraldama veebibviktoriine, siis on alalti osalenud.

"See on hea võimalus, õpilastel vastata inglise keeles küsimustele. Ülesanded on huvitavad ja vastused tuleb leida kindla aja jooksul. Peast ei pea teadama, otsitakse infoallikatest ja huvitavaks teeb see, et saab graafikuid tõlgendada ja erinevaid seoseid luua," kõneles õpetaja ja kiitis, et mitmed valdkonnad on lõimingus.