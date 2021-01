Vaheaja jooksul olid koridoridesse tekkinud ronimisseinad ja hüppamisrajad. Uued võimalused leidsid koheselt aktiivset kasutust. Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani rääkis, et mõte tekkis tegelikult huvijuhil Egert Eenmaal.

"Üleüldse on õpilastel vaja tegevusi nii vahetunniks kui vabade tundide veetmiseks. Tahame liikumist propageerida, kuna lapsed liiguvad vähe," selgitas direktor ja nentis, et peale kehalise kasvatuse tundide on liikumine kasin. Ühiselt mõeldi, milliseid võimalusi saaks kool veel pakkuda füüsiliseks tegevuseks ja nii valmisid ronimissein ja hüppamisrajad.