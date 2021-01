Suurtükiväepataljon sai ajaloolise lahingulipu

Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) esimees major Andre Lilleleht rääkis, et EROK on annetanud riigikaitses osalevatele üksustele üle 20 lipu. “Aga mitte väga sageli ei õnnestu annetada lippu, mis on päris lahingulipp, mille peale on märgitud ka võidukas lahing, mis on olnud oluline Eesti vabariigi jaoks,” sõnas ta.