Päästja, kes pidi esmalt ennast päästma

Erik meenutas, et elas koos vanematega Tallinna vanalinnas. Kaheaastaselt kukkus ta aknast alla. See, et poeg lamas koomasse langenuna haiglas, mõjus vanematele nii rängalt, et nad ei soovinud enam vanalinnas elada ja kolisid sealt ära. See asjaolu aga sai määravaks Eriku edaspidisele elukäigule.