Nädala kaja: milline pilt peeglist avaneb?

Mõni aeg tagasi panime vannitoa seinale lisapeegli, seal juba olevast jupp maad madalamale. Ei, mitte selleks, et täiskasvanud saaksid oma kõhtu täpsemalt uurida, vaid et pere noorim näeks ilma taburetti toomata, kas nägu on puhas või kriim. Muidugi võib ju lihtsalt öelda lapsele, et sul on suu ümbert moosine, pese puhtaks. Aga parem, kui ta seda ise näeb, mõistab, küürib ja saab tulemust kontrollida.