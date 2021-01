Kolumn: infarkt

Tuli kiirabi ja võttis peale. Läksime kiiresti Tallinna. Erakorralise meditsiini osakonda. Regionaalhaiglasse. Seal kooriti otsekohe paljaks. Ja samal ajal kuulati oskuslikult üle. Et millal hakkas? Ja kaua kannatasid? Süstlad otsisid verd. Mõlemal pool keha. Piki veeni. Kolmesentimeetriste vahedega. Neil on kiire. Verd ei ole. Kui pereõde Mirjam on silitamiste ja patsutamistega ikka mõnikord veenini jõudnud, siis siinse rahmeldamise eest on need kõik peitu läinud. Taotakse nõelu juba sõrmede vahele, käepealsetele, kubemesse...Üks saab juba kuskile kanüüli sisse. Aga inimesi on ümber laua palju. Ja teine nühib oma kehaga selle jälle välja. Neil on väga kiire. Päästavad elu. Torkamine läheb edasi. Annan valu andeks.