ETS Logistika juhile Aleksander Bankiirile on paljud kliendid esitanud küsimuse, kuidas olukord nende kaupade ekspordivõimalusi ja -kulusid mõjutab. Bankiiri sõnutsi on ettevõtte töömaht Suurbritanniat silmas pidades suurenenud tavapärase nõuandmise läbi, et hirme maandada.