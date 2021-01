Rakvere Raibe: Rockveres keelatakse esialgu suusatamine ja rattasõit, hiljem ka jalutamine

Abipealik Bert Marus alustas oma selgitust tausta avamisega. “Hullunud suusatajad kihutavad Palermos mäest alla ega arvesta kellegagi,” rääkis Bert Marus. “See on ohtlik. Nad ei hooli enda ega teiste tervisest. Kui aga midagi peaks juhtuma, siis on nutt lahti – linn vastutagu ja linn puhugu muhule peale. Seepärast keelasime ka Vallimel ja “tissimägedel” kelgutamise, sest me ei suutnud enam nende katkiste ja veriste lastega tegeleda, kes seal viga said ja tulid siis linnavalitsusse kaastunnet nuiama. See jutt, et nad on eluaeg Vallimäel kelgutanud, on puhas jama. Nad on seal kelgutanud ainuüksi seetõttu, et linna valvas silm on kogu selle aja neid kussutanud ja kallistanud.”