Nii räägivad kunstiinimesed. Ja nad räägivad ka seda, et Rakveres sobilikku ateljeepinda leida pole teps mitte lihtne. Tühje ruume justkui on, aga välja neid ei üürita või küsitakse üüriraha hinnakirja järgi, mis on pärit justkui pealinnast. Aga kes väga tahab, see leiab võimaluse. Seda tõestavad vähemalt kolm kunstnikku.