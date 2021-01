Plaadiarvustus: “Oleg” on otse öeldes ikka, kurat, väga hea album

Juba mõnda aega on mind hämmastanud, miks ei ole meil räpis tavaline hammustada suuremaid ühiskondlikke teemasid ega poliitikuid. See ei saa näidata skeene head tervist, kui ka sellistel aegadel, nagu on praegu, eelistatakse pommitada sihtgruppi TikToki ajastu meemide ja autotuunitud slängiga. Päriselt ka, kasvõi natuke võiks ikka õigesse kohta puid alla panna. Räpis ju SAAB seda teha, või äkki enam ei teata, et saab? Äkki uuematele artistidele polegi keegi öelnud, et saab? Õnneks tuleb Oleg – sarvedega säga –, kes võtab konnatiigi ette!

Huvitava ja terava lüürikaga räppareid on teisigi, ka siin plaadil, aga Genka puhul on oluline see, et ta on Genka. Teda kuulatakse. Teda jätkub igale poole. Genka oskab öelda salvavalt, tabavalt, huumoriga. Oskab rääkida ka teemadest, mida nõrk närv ei talugi, samas ei jäta kahtlust, et tal on süda õiges kohas. Lisaks oskab ta ennast kiita nii, et kuulajal ei jäägi üle muud kui nõustuda.