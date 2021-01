Tema fotosid on kasutatud Eesti pilveatlases, üks pilvepilt pälvis tunnustuse konkursil “Looduse aasta foto 2016”.

Kairo Kiitsaku huvi looduse vaatlemise vastu sai alguse maakodus Simunas tänu vanavanematele. Suureks hobiks kujunes see pärast 8. augustil 2010. aastal toimunud laastavat äikesetormi. “Mul puudus varasem kokkupuude nii võimsa loodusnähtusega ja see oli minu jaoks väga põnev. Sel päeval veendusingi, et tahan tegeleda loodus- ja ilmavaatlustega ning nende jäädvustamisega,” meenutab Kairo Kiitsak. Paralleelselt ilmahuviga hakkas Kiitsakut huvitama fotograafia.