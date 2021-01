Rakveres Taaravainu külas koguneb seitsmendat aastat seltskond "Kastan end vette," selle üks hing Imbi Leuska on kõva talisupleja. FOTO: Ain Liiva

Seltskond “Kastan end vette” koguneb seitsmendat aastat Taaravainu külas. Need on inimesed, kes pingviinide kombel külma vette viskuvad. 12 kuu jooksul vähemalt korra. Uue aasta alguses on nende erksast meelest ja julgusest õppida ehk pisukestki uusaastalubaduste täitmise osavust.