Ööpäevaga lisandus 14 nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 594,89 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 11,9%. Lääne-Virumaal on nakatumisnäitaja 368,7 ning alates 7. jaanuarist, mil see küündis üle 513, on see tasapisi langenud. Maakondade pigereas asub Lääne-Virumaa haigestumuse osas täpselt keskel ehk 8. kohal.