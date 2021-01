Ööpäevaga sai haigusteate kaheksa inimest

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 598,43 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 12%. Lääne-Virumaal on haigestumus 100 000 inimese kohta 372,1 ning see kerkis eilsega võrreldes veidi. Maakondade võrdluses on Lääne-Virumaa haigestumuse poolest nüüd seitsmendal kohal.