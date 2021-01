Riik tõstab ajateenija lapse toetust kolm korda

Toetuse suuruseks on praegu 300 eurot kuus. Samas on praktika näidanud, et 300 euroga on keeruline toime tulla, kuna lisaks lapsele esmatarbekaupade ja toidu tagamisele on vaja tagada eluaseme ning lasteaia ja kooliga seotud kulud. Eriti puudutab see perekondasid, kus isik, kes viibib ajateenistuses, on perekonna ainus toitja ja ülalpidaja. Seetõttu tõusebki toetus 900 eurole.