Konkurss on avatud: Rakvere riigigümnaasiumile otsitakse direktorit

Rakvere riigigümnaasiumi juht hakkab tegema ettevalmistustöid ülejärgmisel aastal valmiva kooli käivitamiseks ja meeskonna moodustamiseks.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna asejuhataja Jelena Zemskova rääkis, et nad ootavad kandideerima inspireerivaid inimesi, kes oma visiooniga rikastavad riigigümnaasiumide võrgustikku.

"Ministeerium on huvitatud sellest, et uus direktor asuks tööle nii kiiresti kui võimalik. Tema esimesed tegevused riigigümnaasiumi käivitamisel on oma kooli õppekava kontseptsiooni koostamine ja koostöövõrgustiku üles ehitamine," ütles Zemskova.

Ta lisas, et 2020. aastal toimunud inspiratsioonikohvikutel panustas Rakvere kogukond heade mõtetega tulevase kooli kontseptsiooni loomisesse ning need ettepanekud ootavad koolijuhile üle andmist.

"Uue juhi jaoks on oluline ka uue koolihoone ehitusprotsessis osalemine, eelkõige kooli ehituse ja sisustamisega seotud praktiliste küsimuste lahendamine. Lähiajal kuulutatakse välja koolihoone ehitushange ning ehitustöödega on plaanis alustada 2021. aasta teises kvartalis," lausus Zemskova.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aab ütles, et riigigümnaasiumidest on juba saanud omaette kvaliteedimärk ja ta kutsub üles liituma riigigümnaasiumide juhtide perega neid, kelle südameasjaks on noortele parimate haridusvõimaluste loomine ja noorte toetamine aktiivseks ühiskonnaliikmeks saamisel.

"Seekaudu on võimalik kaalukalt panustada Eesti tulevikku," tähendas Aab.

Ta lisas, et kandideerima on oodatud visioonikad juhid, kes väärtustavad koostöist haridusjuhtimist ja on avatud keskhariduse arendusvõimalustele.

Riigigümnaasiumidele ehitatakse uued, nüüdisaegse lahendusega õppehooned, mis on projekteeritud gümnaasiumiastme õpilaste tarbeks. Seetõttu saavad koolid pakkuda parimaid võimalusi õppija vajadustele vastavaks õppeks ja õpetaja tööd toetavaks töökeskkonnaks. Uute koolijuhtide esimene töö on õppetöö planeerimine, õpetajaskonna värbamine ja koostööpartnerite otsimine.

Kool ehitatakse ajaloolise Rakvere gümnaasiumi vahetusse lähedusse L. Koidula, Tuleviku, Vabaduse ja Võimla tänavate ringristmiku kohale. Riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis arhitektuuribüroo Salto ideekavandiga "Pargielu", mis kujutab linnulennult kikilipsu.

Rakvere riigigümnaasiumisse on kavandatud kuni 540 õppekohta.