Vinni–Rakvere talvejooksusari sai kümnendat korda avapaugu

Vinni–Rakvere talvejooksusarja algataja ja eestvedaja Andrus Lein rääkis, et osalejaid oli keskmiselt – rekordarv, 86, oli mullu märtsis. "Väga paljud tundsid huvi, tahtsid osaleda, võistlusnälg on olemas ning võistlusi paraku praegu vähe," rääkis Lein. "Osalemine sõltub suuresti ka talvest – kui on asfalt väljas, tullakse rohkem, lumega kardetakse libisemist. Aga kui rada on lumine ja korraliku mustriga toss, siis on mõnus joosta. Natuke tuleb harjutada, selline jooks arendab hoopis teisi lihaseid ja tasakaalu, samuti tuleb arvestada riietusega. Nii et pühapäeval kümne miinuskraadiga oli jooksmine üsna soe ala."

Koroonast tulenevate piirangute tõttu joosti kahes grupis.

"Meeste seas tulid esimesteks Eesti absoluutsed tipud. Algul tundus, et võitma peaks Karel Hussar, aga tundus, et tema läks jalatsivalikuga alt, jooksis liiga sileda tossuga, nii et jäi siiski teiseks. Naistest võitis noor neiu Lisett Alt Saaremaalt," kommenteeris Andrus Lein.

Sarjas on kolm etappi. Distantsi pikkuseks on 10 kilomeetrit, start antakse Vinni spordikompleksi kõrvalt ja finiš on Rakvere linnastaadionil. Järgmised etapid toimuvad 7. veebruaril ja 7. märtsil. Viimasel etapil on võimalik joosta ka maratoni.