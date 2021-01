Haljala vald maadleb Sauste jalakäijate tunneliga

Sauste küla elanik Helina Lakk tunnistas, et ei tea täpselt, mitu inimest seda tunnelit kasutab, küll aga olevat see ainuke võimalus bussi peale jõuda eeskätt neil, kes elavad Saustes Rakvere pool küljes. Üks tunneli kasutajatest on Laki noorim poeg, kes käib Rakvere ametikoolis ja tunneli kaudu bussipeatusse läheb. “See tähendab rinnuni sumpamist,” sõnas Lakk. Üleni lumine noormees sulab bussis üles ja Rakverre jõudes on ta juba läbimärg. “Õnneks on ta tugev poiss – ei ole haigeks jäänud,” lisas Helina Lakk.