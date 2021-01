Mõte: see häbiväärne nohu

Tol hetkel tajusin isegi, et koroonadiagnoos on midagi pisut nagu ... taunimisväärset. Et korralikule inimesele see tõbi külge ei hakka, et nakatuvad ikka need, kes reisivad või on muud moodi “lohakad”. Ja no reisinud me olime. Nüüd saan aru, et minu tunne oli vale, kuid koroonakiusu ohvriks langesid kevadel paljud eestlased. Hakati sosistama, peale kaebama, näpuga näitama, häbimärgistama ja vältima.