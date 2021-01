Vaade: kes kardab otsepilti?

Mulle on räägitud, et kui reporter viibib vallavolikogu istungil, käituvad volinikud seal hoopis teisiti kui ilma ajakirjanikuta. Mõni volinik hakkavat spetsiaalselt esinema, teine jälle unustavat oma käremeelsuse ja tema ainus repliik istungil kõlavat umbes nii, et “palun pange aken kinni, jahe on”.