Volikogud eelistavad asju ajada otsepildita

E-riigis Eestis pole veel sugugi tavaline, et kohalike võimuorganite istungitelt toimuksid otseülekanded. Ühed ütlevad, et nende vastu pole huvi, teised räägivad, et volinikud “hakkavad esinema”, kolmandad tunnistavad, et volinikud ei taha, nagu on näiteks Vinni vallavolikogus.