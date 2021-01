Tapa vallas avatakse perekodu

Teenust hakkab pakkuma MTÜ MyntHouse ning uksed avatakse praeguse plaani kohaselt jaanuari lõpus, kui päästeametilt ja terviseametilt on vajalikud load ja dokumendid kätte saadud. Pika Perekodu juhataja Tiina Parmasto rääkis, et praegu on kõik veel lubade taga kinni, muu on toredate aitajate abiga valmis ning oodatakse avamist. “Ainult toolid on need, mis on vaja osta, aga need tulebki osta vastavalt laste vajadustele,” rääkis juhataja. Perekodu toimib perevanemate süsteemi põhjal, perevanemad töötavad viie, kümne või viieteistkümne päeva kaupa. Selline peresüsteem võimaldab tekitada lastele tunde, et nad elavad kui päris kodus.