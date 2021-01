Eesti Maailmakoristuspäeva eestvedaja Mart Normeti sõnul on oluline, et ühiskonnas teadvustaks iga liige enda digitaalse jalajälje mõju keskkonnale, milles mängib suurt rolli üha enam kasvav digiprügi hulk. "Kui me räägime digiprügi koristamisest, siis sellel on otsene seos kliima soojenemise peatamisega. Oleme ausad, meie kõigi jaoks on oluline seda pidurdada," lausus Normet.

Ühest küljest aitab digiprügi koristamine vabastada nutiseadmete salvestusruumi ning muuta seadmed kiiremaks. Teisalt aitab kasutuna seisva digisisu kustutamine vähendada otseselt CO2-jalajälge, mis omakorda annab panuse keskkonnahoidu. "Näiteks täna on 4% kogu maailmas tekkivatest heitkogustest seotud internetiga, viie aasta pärast on see juba kahekordne. On oluline, et me mõtleksime ja teadvustaksime, et igal meie sammul ja klikil on mõju," ütles Normet.