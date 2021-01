Käivad hoogsad ettevalmistused Viru maratoniks

"Lõpuks ometi on lumi maha tulnud ja seda jätkub kenasti igale poole üle Eesti. Ettevalmistused Viru maratoniks on juba pikemalt aega olnud täies hoos - raja põhjad on sissesõidetud, rada on paigas ja ka muud maratoniga seotud ettevalmistused käivad. Kui nüüd ilm peab, siis selle poolest lubab tulla väga kena maraton," rõõmustas 35. Viru Maratoni peakorraldaja Evi Torm. "Samas hetkel tuleb veel oodata valitsusepoolset otsust, mis peaks saabuma juba lähiajal. Sellest tulenevalt pikendasime soodushinnaga registreerumist reede õhtuni."